Idanhense já tem plantel com nove nacionalidades

É o que se pode classificar de equipa globalizada. O centenário Idanhense, da Associação de Futebol de Castelo Branco, ainda não deu por encerrado o plantel para 2020/21 e já conta com jogadores de nove nacionalidades! O emblema do concelho de Idanha-a-Nova, paredes-meias com a Estremadura espanhola, já anunciou 18 atletas para a próxima época, numa autêntica miscelânea de nacionalidades que o treinador Vasco Guerra terá à disposição. O plantel tem jogadores de Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Uruguai, Benim, Costa do Marfim, Angola e Espanha.

Entre o contingente nacional, de oito futebolistas, há dois madeirenses (Fábio Mariano e Ricardo Gonçalves) e um albicastrense com nome de ‘guerra’ alemão (José Robalo, conhecido por Weiser). E outra curiosidade: Paulinho Micha, que fez carreira no futsal e chegou a pisar as quadras da divisão principal pelo Boavista, vai estrear-se no futebol depois de em 2019/20 ter participado na ‘final 8’ da Taça de Portugal com a camisola do vizinho Ladoeiro.