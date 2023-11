AD Oliveirense defende capitão: «Ferido com múltiplos insultos racistas de enorme gravidade»

O jogo Cabreiros-AD Oliveirense foi este domingo interrompido na sequência de agressões entre jogadores das duas equipas em pleno relvado.





Já ao final da noite, a AD Oliveirense reagiu aos incidentes nas redes sociais e deu conta de que Daniel Alves, capitão de equipa que foi expulso - de forma "injusta, segundo o clube - e depois agrediu jogador do Cabreiros, "foi ferido na sua integridade todo o jogo com múltiplos insultos racistas de enorme gravidade vindos de um jogador da equipa adversária". "No momento da expulsão, volta a ser insultado pelo mesmo jogador, perdeu a cabeça e agrediu fisicamente o seu adversário", acrescenta a nota."Não podemos obviamente concordar com a atitude do nosso jogador e lamentamos a mesma, no entanto é necessário colocar o dedo na ferida e denunciar os abusos e agressões verbais das quais foi vítima durante todo o jogo, que como é compreensível lhe tiraram a lucidez", argumenta a AD Oliveirense, que diz possuir um vídeo no qual os "insultos racistas também vindos da bancada sao audíveis".

A fechar, o clube pede "mão pesada" da AF Braga e garante que vai apoiar Daniel Alves "até às últimas consequências". No imediato o clube prevê apresentar queixa na GNR de Riba de Ave.