Adjunto do Sport Abrantes e Benfica suspenso um ano

Hugo Mateus, adjunto da equipa sénior do Sport Abrantes e Benfica, foi punido pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém com a pena de um ano de suspensão. Em causa está uma agressão no jogo entre a Casa do Povo do Pego e o Sport Abrantes e Benfica, realizado a 17 de novembro, a contar para o Campeonato Distrital da 1ª Divisão, em que a equipa visitante triunfou por 1-0. O golo foi marcado já em tempo de compensação, o que originou celebrações efusivas que terminaram com desentendimentos entre atletas e dirigentes de ambos os clubes, levando mesmo o árbitro a mostrar vários vermelhos.

Por outro lado, Martinho Matos e Daniel Silva, juvenis do Benavente, foram suspensos por seis meses devido a agressões ao árbitro do encontro com o Samora Correia, realizado no dia 24 de novembro.