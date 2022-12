AF Lisboa suspende todas as provas agendadas para o fim de semana

A AF Lisboa emitiu esta quarta-feira um comunicado a dar conta da suspensão de todas as provas desportivas que organiza, agendadas para os dias 16, 17 e 18 de dezembro.O motivo está relacionado com as "bárbaras agressões perpetradas contra árbitros" no passado fim de semana e também tendo em conta o mau tempo que se fez sentir no distrito de Lisboa, que causou "prejuízos consideráveis nas infraestruturas desportivas" dos clubes.A AF Lisboa espera ainda que "haja um período de profunda reflexão sobre os graves incidentes registados", referindo-se às agressões aos árbitros.Para conhecimento de todos os Clubes Filiados, Órgãos de Comunicação Social e demais entidades interessadas, comunica-se o seguinte: Suspensão de todas as provas desportivasConsiderando as bárbaras agressões perpetradas contra Árbitros, a quem manifestamos a nossatotal solidariedade, em provas organizadas pela Associação de Futebol de Lisboa no último fimde-semana, e que aguardamos a devida atuação dos órgãos e instituições competentes;Considerando a intempérie que se tem abatido no Distrito de Lisboa, que causou prejuízos consideráveis nas infraestruturas desportivas dos nossos Clubes Filiados, o que impede a realização de qualquer tipo de atividade;A Direção da Associação de Futebol de Lisboa comunica a deliberação da suspensão de todas as competições sob a sua égide, agendadas para o próximo fim-de-semana (dias 16, 17 e 18 de Dezembro de 2022).A Direção da Associação de Futebol de Lisboa deseja que, com esta medida extraordinária, haja um período de profunda reflexão sobre os graves incidentes registados, no sentido da sua total erradicação, bem como, que se permita o restabelecimento de todas as condições necessárias para a normal prática desportiva.Que o silêncio nos nossos campos e pavilhões, durante o próximo fim-de-semana, seja propício à consciencialização de todos, que o desporto, e, designadamente, o futebol, o futsal e o futebol de praia, é isso, e só isso: desporto!"