Almancilense volta atrás e mantém futebol sénior

O Almancilense vai continuar a competir no campeonato da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve. O presidente do clube, José Bota, tinha comunicado à equipa técnica e aos jogadores a irreversibilidade da desistência mas entretanto foi encontrada uma solução que evita o fim anunciado.O futebol sénior fica, a partir de agora, sob o comando de André Leman, presidente da mesa da assembleia geral do Almancilense e diretor de segurança do Farense, deixando de estar sob a responsabilidade direta do presidente do clube, José Bota.Além do futebol sénior, todos os escalões do futebol juvenil continuam em atividade.