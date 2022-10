Antigo team manager do Villa AC arrasa Conguito: «O teu sonho arrastou-nos para falsas promessas»

Alexandre Costa, antigo team manager do Villa Athletic, arrasou Fábio Lopes, mais conhecido por 'Conguito', depois de o presidente do clube sediado em Ponte de Sôr ter reagido à polémica em torno do emblema que compete na AF de Portalegre, devido a salários em atraso de jogadores."O teu sonho não nos arrastou para as notícias! O teu sonho arrastou-nos para uma imensidão de falsas promessas, de orçamentos fantasma, de marcas supostamente garantidas para dar início ao projeto, de chamadas por atender, de mensagens por responder, e de pagamentos por fazer, seja em salários, seja em todas aquelas quantias que nós fomos adiantando para que o dia-a-dia do clube funcionasse. Este comunicado é feio e deturpa a verdade. O que se passou ontem não é cancel culture. É responsabilização", comentou Alexandre Costa na publicação de Conguito no Instagram.De referir que "cancel culture" ocorre quando alguém se exclui de uma posição de influência devido a atitudes consideradas questionáveis.