APCVD envia ao Ministério Público informações sobre agressões no jogo Cabreiros-AD Oliveirense

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) enviou esta segunda-feira ao Ministério Público informações sobre as agressões que levaram à interrupção do jogo de futebol Cabreiros-AD Oliveirense, da distrital de Braga.





Em comunicado, aquela autoridade dá conta desta atuação, "face à dimensão pública e repercussão de imagens difundidas em que são percetíveis agressões entre jogadores e de eventuais insultos de teor racista relatadas em comunicado pela equipa visitante, estando em causa ilícito criminal de natureza pública".

O jogo, a contar para a 11.ª jornada da principal divisão distrital masculina sob a alçada da Associação de Futebol de Braga (AF Braga), foi interrompido pelo árbitro aos 80 minutos, quando a GNR entrou em campo para tentar pôr fim às agressões entre jogadores das duas equipas.