Apoiante do Chega e Fernando Madureira negoceiam compra do Canelas

Caeser DePaço, dono da multinacional americana Summit Nutritionals e financiador do Chega, quer adquirir a maioria do capital da SAD do Canelas 2010, cuja constituição deverá ser discutida em Assembleia Geral a realizar em junho.





Ao 'Expresso', Fernando Madureira, líder dos Super Dragões e uma das grandes figuras do Canelas 2010, confirmou que decorrem negociações. Em princípio ficará com 39% da SAD, o clube com 10% e Caeser DePaço, de 55 anos, com o restante.Fernando Madureira descreve Caesar DePaço, nascido no Pico mas a residir nos EUA há muitos anos, como "um grande portista". O objetivo é tornar o Canelas num clube "com visibilidade no futebol português".