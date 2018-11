Árbitra da AF Porto pediu jogador... em casamento

Foi o futebol que uniu as vidas de Sandra Nogueira e André Martins nos últimos anos e foi o futebol que proporcionou o passo seguinte na relação entre ambos. A árbitra filiada na AF Porto esperou pelo final do encontro entre Oliveira do Douro e Infesta, no início deste mês de novembro e referente à Divisão de Elite Pró-Nacional da AF Porto, para pedir o defesa-central do Oliveirense do Douro em casamento.Sandra Nogueira explicou ao jornal 'O Gaiense' que tinha pedido dispensa junto do Conselho de Arbitragem da AF Porto e assim teve todo o tempo do Mundo para preparar uma surpresa. Chamou familiares e alguns amigos para assistirem ao desafio. E pelos vistos André Martins nem estava desconfiado, tendo em conta que esse também era o seu dia de aniversário.O defesa-central não jogou, por estar lesionado, no final encontro foi chamado ao relvado e foi aí que Sandra Nogueira pediu André Martins em casamento. Ambos vão dar o nó durante o próximo ano civil.A relação entre ambos levou a árbitra a dar conta disso mesmo aos dirigentes da AF Porto, pelo que não é nomeada para encontros a envolver a equipa do, agora, noivo.Sandra é filha de Serafim Nogueira, antigo árbitro assistente que esteve vários anos na primeira categoria, tendo inclusive atingido o estatuto de internacional.