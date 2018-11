Árbitro agredido no Abóboda-Belenenses termina o jogo aos 85 minutos

Tiago Silva, árbitro do Abóboda-Belenenses, viu-se obrigado a terminar o jogo à passagem do minuto 85, pois defende que foi alvo de agressões por parte dos adeptos.Num jogo com muitos cartões, o Belenenses jogava com 9 jogadores quando, aos 85', fez o 2-1, por Tomás Castro. O jogador foi festejar com os adeptos e acabou expulso. Nessa confusão, o árbitro foi agredido, dirigiu-se ao centro do campo e deu o jogo por terminado. O juiz garante que lhe foi arremessada areia e outro objeto que o atingiu na perna.Já no início da segunda parte, Tiago Silva esteve para interromper a partida, pois foi atingido por uma garrafa de água, mas decidiu continuar.