Árbitro agredido nos Açores

O árbitro Bruno Costa foi agredido com um estalo no jogo São Roque–Vitória de Pico da Pedra, a contar para a 10ª jornada do Campeonato de São Miguel. O jogo terminou aos 63 minutos, quando a equipa da casa vencia por 2-0. O juiz da Associação de Futebol de Ponta Delgada foi assistido no Hospital da cidade com dores no maxilar e um golpe no lábio, depois de Zequinha, avançado do Vitória, ter reagido intempestivamente ao segundo cartão amarelo que lhe foi exibido.O atleta, de 28 anos, ‘cresceu’ para o árbitro, empurrou-o e deu-lhe uma chapada. O jogo terminou nesse momento, numa altura em que o Vitória do Pico da Pedra já estava privado do seu treinador – expulso aos 20 minutos – e do capitão Marcinho, também expulso por agressão, minutos antes do ‘ataque’ a Bruno Costa.O técnico dos forasteiros, António Oliveira, disse que "nada justifica" a atitude do seu atleta, mas reclamou da dualidade de critérios, considerando que "para os melhores jogos, deviam ir os melhores árbitros".Do lado do São Roque, o presidente Emanuel Ferreira considerou que Bruno Costa esteve "muito bem" e lamenta a agressão: "Um ato extremamente desagradável." O dirigente expressou solidariedade com o árbitro.Por: André Martins