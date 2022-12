Árbitros de Torres Vedras não vão comparecer aos jogos da AF Lisboa

Os episódios de violência para com as equipas de arbitragem verificados no último fim-de-semana continuam a ter repercurssões. Depois de várias manifestações, incluíndo da APAF e da FPF, agora foi a vez do Núcleo de Árbitros de Torres Vedras, do qual faz parte o árbitro Tiago Silva que foi agredido violentamente por um jogador do Povoense, emitir um comunicado no qual garante tomar "medidas fortes".Entre as várias ações, destaca-se o facto de os árbitros que assinaram o documento publicado pelo núcleo arbitral "não comparecerem aos jogos para os quais sejam nomeados pela Associação de Futebol de Lisboa.O Núcleo de Árbitros de Futebol de Torres Vedras (NAFTV) vem por este meio comunicar, que face aos acontecimentos do último fim-de-semana (10 e 11 de dezembro), envolvendo agressões bárbaras e selvagens aos árbitros Tiago Silva, nosso associado e membro da Direção e ao Pedro Silva, entendeu em reunião de Direção e em reunião com todos os Núcleos de Árbitros do distrito de Lisboa, tomar medidas fortes face aos acontecimentos expostos, seguindo abaixo as decisões que entram em vigor a partir de hoje, 13 de dezembro de 2022, até existir alguma solução prática:1. Todos os associados e solidários do NAFTV, abaixo descritos, não vão comparecer aos jogos para os quais sejam nomeados pela Associação de Futebol de Lisboa;2. O NAFTV deixa de efetuar nomeações de competições de Futebol de 7 de âmbito distrital, pertencentes à Associação de Futebol de Lisboa;3. Vetar as nomeações referentes aos clubes Arsenal 72 - Desporto e Cultura e União Atlético Povoense;4. Após as pausas das competições, estando o recomeço das mesmas previsto para 7 e 8 de janeiro de 2023, caso ainda não existam medidas significativas, os árbitros vão continuar a não comparecer nos jogos para os quais sejam nomeados pela Associação de Futebol de Lisboa