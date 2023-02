Aves promove nova sessão de sensibilização para a ética no desporto

O Aves irá promover, na próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro, mais uma sessão inserida na temática "Educação para Valores e Ética desportiva". Este é o quarto evento do género organizado pelo clube avense e terá como convidado Jorge Machado, embaixador do Plano Nacionaal de Ética no Desporto.O objetivo do Aves passa por "sensibilizar os sócios, adeptos e simpatizantes para esta importante dimensão do desporto, designadamente para a reflexão pelo cumprimento dos princípios do respeito, solidariedade, integridade, tolerância, transparência e verdade (...) visando o desenvolvimento integral de todas as crianças e jovens que militam nas diversas equipas do Clube". Esta é mais uma medida levada a cabo pelo Departamento de Ética e Integridade do clube, que foi criado em 2021 e que tem estado bastante ativo desde então na promoção de bons valores no desporto.A sessão da próxima quarta-feira, agendada para as 18h30, terá lugar no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vila das Aves e é aberta ao público.