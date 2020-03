Belenenses oferece Pavilhão Acácio Rosa para possível hospital de campanha

O Belenenses disponibilizou-se para vir a ceder o Pavilhão Acácio Rosa em caso de necessidade da população de forma a combater a pandemia do novo coronavírus. O clube do Restelo revelou em comunicado que já abordou a Câmara Municipal de Lisboa nesse sentido.





O Clube de Futebol "Os Belenenses" informa que contactou ontem a Câmara Municipal de Lisboa no sentido de disponibilizar o Complexo do Restelo, e nomeadamente o Pavilhão Acácio Rosa, para a finalidade que o município de Lisboa entenda por conveniente, incluindo a montagem de hospital de campanha, espaço de apoio aos hospitais mais próximos do complexo ou qualquer outra resposta social que entenda útil.Todos juntos, com a certeza de vencer!