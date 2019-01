Bruno Saraiva regressa para o lugar de Marito no Moncarapachense

Bruno Saraiva é o novo treinador do Moncarapachense, líder da 1.ª Divisão da AF Algarve, sucedendo a Marito. Trata-se de um regresso a uma casa conhecida, pois Saraiva já orientou a equipa de Moncarapacho na época 2012/13.Um ciclo negativo (apenas dois pontos somados nas últimas três jornadas) custou o lugar a Marito, que perdeu pela primeira vez na ronda do passado sábado, no reduto do 11 Esperanças (1-0). O Moncarapachense chegou a dispor de oito pontos de avanço mas agora, embora continue no comando do campeonato, tem o Imortal de Albufeira a apenas dois pontos de distância e com um jogo a menos.Bruno Saraiva, de 44 anos, já trabalhou na Liga NOS, ao serviço do Olhanense (comandando também a equipa rubronegra na 2.ª Liga e no Campeonato de Portugal), e regista ainda passagens por Fátima, Louletano, Quarteirense e Almancilense. Neste regresso ao Moncarapachense contará com a colaboração de Filipe Sousa (adjunto) e Sérgio Francisco (treinador de guarda-redes).O campeonato da 1.ª Divisão da AF Algarve decide-se em duas fases. Na primeira - que vai na 15.ª jornada - doze clubes (agora apenas onze, depois da desistência do Quarteirense SAD) jogam entre si e na segunda fase os seis primeiros discutem a subida e os restantes conjuntos lutam pela permanência, contando todos os pontos averbados na primeira fase.