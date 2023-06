Campo Municipal do Outeiro nasce do antigo pelado cheio de história

O novo Campo Municipal do Outeiro, no Porto, é inaugurado esta sexta-feira, a partir das 19h30. Trata-se de uma obra há muito esperada e a cerimónia vai merecer as honras da presença de Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, bem como de a vereadora da Juventude e Desporto, Catarina Araújo.As chaves serão entregues oficialmente ao Sp. Cruz que assim vê realizado um sonho antigo de ter uma nova infraestrutura dotada de todas as condições para a prática desportiva.O Campo Municipal do Outeiro, recorde-se, nasce da reconversão do antigo campo do Sp. Cruz, o ‘velhinho’ pelado que tem inúmeras histórias para contar, em novas instalações desportivas, sendo que durante o período de construção do novo espaço, o popular Cruz utilizou instalações desportivas municipais para o bom desenvolvimento da modalidade de futebol em todos os escalões, nomeadamente o Campo do Viso.O Sporting Clube da Cruz, acrescente-se, tem fomentando o incremento de práticas desportivas e colaborado para o desenvolvimento de uma população jovem mais ativa.O trabalho desenvolvido pelo Cruz é, pois, um exemplo na sensibilização, promoção e implementação da cultura desportiva. O histórico clube da cidade é uma Instituição de Utilidade Pública desde 1986 e continua a assumir, desde a sua génese, um papel importante no tecido desportivo, social e cultural na freguesia de Paranhos. Em junho de 2016, o Município atribuiu ao emblema a medalha de Mérito Desportivo da Cidade do Porto, grau ouro.