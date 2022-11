Carlinhos comove Salgueiros

Carlinhos Macave é o protagonista de uma verdadeira história de superação. O moçambicano esteve a treinar à experiência no Salgueiros B, equipa da 2ª divisão da AF Porto, mas não passou nos testes. Uma semana depois, o treinador Mário Ferreira foi com a família a um restaurante e, por coincidência, foi servido pelo jogador de 21 anos, que pediu outra oportunidade. Convenceu, assinou contrato e foi titular diante do Maia Lidador B, apontando um hat trick que valeu... o salto para o 1º lugar!





"Tenho um emprego na restauração e procuro conciliá-lo com o futebol, tento manter a minha independência económica. Estou a semear para mais tarde colher", disse ao extremo, que chegou a Portugal há três anos com o irmão para representar o Africanos de Bragança, cidade onde tirou a licenciatura em desporto. No Salgueiros fez agora o primeiro jogo a titular e correspondeu: "Não seria possível sem a ajuda do meu treinador."