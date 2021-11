Caso de Covid-19 no Ferreiras adia Supertaça do Algarve  

A decisão da Supertaça do Algarve da época 2019/20, entre o Esperança de Lagos e o Ferreiras, marcada para a noite desta quarta-feira, no Estádio da Bela Vista, no Parchal, foi adiada para data a definir, uma vez que a atividade do futebol sénior do Ferreiras está suspensa, por decisão das autoridades de saúde de Albufeira, na sequência de um caso positivo de Covid-19.O treinador do Ferreiras, Nuno Costa, acusou positivo e encontra-se em isolamento, enquanto dois jogadores apresentam sintomas. Os responsáveis locais e regionais pela área da saúde decidiram na manhã desta quarta-feira suspender imediatamente, e até ordens em contrário, a atividade do futebol sénior do Ferreiras e ordenar a testagem de todos os elementos do grupo.A Supertaça entre Esperança de Lagos e Ferreiras não se disputou na época prevista, 2019/20, devido à pandemia da Covid-19 e na campanha passada, pelo mesmo motivo, não foi possível a realização do jogo, registando-se agora o terceiro adiamento.O Esperança de Lagos foi campeão do Algarve em 2018/19 e o Ferreiras venceu a Taça do Algarve na mesma época. A Supertaça do Algarve tem o nome de Duarte Murta, antigo dirigente do futebol algarvio e da Federação Portuguesa de Futebol, já falecido.