CD Aves 1930 apresenta-se aos sócios frente ao AC Milheirós

Será frente ao AC Milheirós que o CD Aves 1930 se irá apresentar aos sócios antes do arranque oficial da época 2021/22. O momento solene está agendado para o dia 4 de setembro, pelas 18 horas.





De resto, o emblema avense também já definiu o restante calendário de pré-época. No dia 18 de agosto, defronta o Monte Córdova; no dia 21, o Folgosa da Maia; e no dia 28, o Santa Eulália.Com Bruno Alves ainda ao leme da equipa, o CD Aves 1930 vai tentar repetir a façanha da época transata e subir mais uma divisão.