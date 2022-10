Continua a jogar futebol aos 47 anos e atira: «Vou bater o recorde de Miura»

Aos 47 anos, Filipe "Fininho" Alves ainda corre atrás da bola... e do sonho de "bater o recorde de Miura", jogador japonês que aos 55 anos ainda joga na quarta divisão nipónica.O médio-defensivo que é um dos pilares do Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Ponterrolense (GDRC Ponterrolense), formação do Oeste que milita na Série 1 da terceira divisão distrital da associação de futebol de Lisboa, está prestes a completar 40 anos de ligação ao futebol. Desde que, aos oito anos de idade, começou a jogar no clube da sua terra, o Centro Social Desportivo Cultural Pedra, nunca mais parou...Nem mesmo a pandemia conseguiu pôr um ponto final na carreira de "Fininho", nome de guerra no futebol devido à sua fisionomia: alto e magro. "A paixão é igual ou maior ainda do que a que tinha no dia em que me tornei jogador pela primeira vez", partilha.Foi precisamente no concelho de Torres Vedras, donde é natural, que fez grande parte da sua carreira, onde se destaca a participação na antiga terceira divisão nacional na temporada de 1999/2000 ao serviço do GDRC Ponterrolense.Nos campeonatos nacionais representou, também, o Sporting Clube Lourinhanense e o Atlético Clube da Malveira. Foi ao serviço do clube das Seixas, a 17 de outubro de 2010, que viveu o ponto alto da sua carreira "numa eliminatória da taça de Portugal no D. Afonso Henriques, em Guimarães, frente ao Vitória", referente à edição de 2010/2011 da prova rainha do futebol português.À margem do futebol amador, Filipe Alves começou por ser diretor de obra na empresa do pai. Com a crise da construção passou para estafeta e atualmente é gestor de frota numa firma em Torres Vedras.