De volta ao fundo da montanha: Vilafranquense cria equipa na última divisão

Depois de chegar ao segundo patamar do futebol português e viver 4 prósperos anos na 2.ª Liga, o Vilafranquense está de volta ao fundo da montanha. Após a saída da SAD, que se mudou para a Vila das Aves e trocou de nome para AVS Futebol SAD, o emblema ribatejano regressou à última divisão do futebol português e criou uma equipa na 3.ª divisão da AF Lisboa.O comunicado foi feito nas redes sociais do clube e a grande notícia é o regresso do futebol ao Campo do Cevadeiro, 4 temporadas depois.