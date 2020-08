Diogo Melo é reforço do Castrense

O médio brasileiro Diogo Melo, de 36 anos, que ajudou a Académica a ganhar a Taça de Portugal na época 2011/12, é reforço do Castrense, clube da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Beja.





Com passagens pelo Rio Branco, Cruzeiro e Marília, Diogo Melo chegou a Portugal em 2007, para representar o Portimonense, e depois vestiu as camisolas de Académica, Olhanense, Penafiel, Farense, Águeda, Almancilense, Armacenenses e Lagoa, tendo ainda atuado no Irão e em Chipre.O guarda-redes Eduardo Barão (ex-Despertar), os defesas Roberto Guia (ex-Almodôvar) e Zé Mestre (jogava futsal no Ourique) e os avançados Heliorraine Vinicios (ex-Naverredondense), Vítor Real e Gonçalo Lourenço (ambos ex-Guadiana) são outros reforços já assegurados pelo conjunto comandado por Marco Hortense.