Edinho de volta aos relvados aos 40 anos: agora no Olímpico do Montijo

Edinho foi anunciado como reforço do Olímpico do Montijo. O seis vezes internacional com Portugal assina até ao final da temporada com o clube que milita na 1.ª divisão distrital de Setúbal.O avançado de 40 anos começou a época no Villa Athletic Club, projeto que viu o seu fim no decorrer da temporada depois de estar envolvido em polémicas, dívidas e promessas por cumprir.No Olímpico do Montijo, Edinho será comandado por Marco Tábuas, que também tinha estado no projeto do Villa Athletic Club e com quem trabalhou no V. Setúbal.Em Portugal, o atacante já representou Sp. Braga, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Vitória Setúbal, Feirense e Académica. No estrangeiro, vestiu a camisola entre outros de Málaga (Espanha) AEK e o PAOK (Grécia). Na sua carreira venceu uma Taça de Portugal (Académica) e uma Taça da Liga (Vitória Setúbal).