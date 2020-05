Estádio do Lixa vandalizado

O Lixa apresentou queixa contra desconhecidos após o Estádio Senhor do Amparo ter sido vandalizado durante a madrugada, com os prejuízos a serem avultados.





As grades de acesso aos balneários e algumas portas de acesso ao estádio foram danificadas e nem o relvado escapou. Foram arrancados pedaços de relva e ficaram espalhadas garrafas pelo recinto.Esta situação ocorreu já depois da quente AG que terminou com a reeleição de Jorge Teixeira como presidente do Lixa. O dirigente teve 72 votos a favor, nove contra e 14 abstenções.No final da AG, a revolta dos associados traduziu-se ainda em desacatos no exterior do estádio que obrigaram à intervenção da GNR.