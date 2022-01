GCR Casal de Cinza anima freguesia da Guarda sem prémios para oferecer

Uma pequena freguesia do distrito da Guarda, com cerca de 500 habitantes, tem o Grupo Cultural e Recreativo de Casal de Cinza como a agremiação mais representativa da localidade. O clube que dista cerca de 13 quilómetros da sede de concelho, tem cerca de 200 associados e 100 praticantes divididos pelas modalidades de futebol, futsal e ginástica.Fundado em 11 de Setembro de 1980, o GCR Casal de Cinza não tem a temporada 2021/2022 a correr de feição. Atualmente, é o último classificado no Distrital da 1ª Divisão da Associação de Futebol da Guarda, em futebol sénior, com 14 jogos e outras tantas derrotas."Sabemos que os resultados são importantes mas, para nós, o mais importante é competir. No nosso clube todos os jogadores, treinadores do futebol, futsal e todos os diretores do clube recebem zero em prémios. Temos naturalmente grandes dificuldades em cativar jogadores e os melhores são aliciados para jogar noutros clubes, com orçamentos maiores, mas não abdicamos disso", realça Luís Tomé, presidente da direção do emblema de Casal de Cinza, aCom a subida à divisão maior do distrito da Guarda vieram maiores dificuldades. "Fomos repescados para jogar na 1ª divisão distrital e viemos cair nesta divisão, por acidente por causa da pandemia. Por norma estamos na 2ª divisão distrital. No futebol temos os escalões de seniores e juvenis e no futsal estamos nos distritais, com equipas de seniores, iniciados, infantis e benjamins", explicou Tomé.No Complexo Desportivo próprio há "um campo pelado com bancadas para 300 pessoas". "A nossa grande luta tem sido querer colocar um campo sintético, pois o pelado já não se usa e o clube como entidade mais representativa da freguesia já o merecia. O nosso pavilhão gimnodesportivo tem bancadas para cerca de 200 pessoas e no futsal já conquistámos nove títulos. Fomos três vezes campeões distritais e jogámos por três vezes na terceira divisão nacional. Conquistámos três taças da AF Guarda e duas supertaças. Em infantis, conquistámos o título distrital. Temos os apoios das entidades locais (Câmara e Junta de Freguesia) e de várias dinâmicas que organizamos no clube para angariar receitas, pois as despesas são muitas", concluiu o responsável máximo do clube.