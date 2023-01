Guarda Desportiva recebe central do Corinthians e fica com opção de compra de... 1 milhão de euros

Ora aqui está uma notícia que não se dá todos os dias. Heitor Casagrande, defesa-central de 24 anos, vai ser cedido pelo Corinthians... ao Guarda Desportiva, clube que segue no último lugar da Série B do Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol nacional.Mais, este modesto emblemo da Guarda fica com uma cláusula de opção compra de... 1 milhão de euros!O brasileiro que renovou contrato com o Timão antes de ser cedido, chegou ao gigante de São Paulo em 2020, mas nunca atuou pela equipa principal, apenas pelos sub-23. Em 2022, ano em que o Corinthians foi comandado pelo português Vítor Pereira, Heitor esteve emprestado ao Oeste, da Série D.