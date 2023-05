Guarda-redes do União de Lamas é agredido por adepto da Ovarense e acaba no hospital

O jogo entre a Ovarense e o União de Lamas, referente à 13ª jornada da fase de apuramento de campeão da 1ª divisão da AF Aveiro, foi suspenso ao minuto 42 devido a uma agressão de um adepto da equipa da casa ao guarda-redes Nuno Dias, do União de Lamas, que levou um pontapé no abdómen já depois de ter sido atingido por um caixote do lixo pelas claques da Ovarense. O jogador acabou transportado para o hospital com um traumatismo crânio-encefálico ligeiro.O árbitro interrompeu o encontro e, cerca de 40 minutos depois, já quando a ambulância tinha chegado ao Parque Marques da Silva, em Ovar, deu-o como terminado, uma vez que os visitantes rejeitaram reatar a partida. A AF Aveiro irá agora decidir se o jogo será retomado a meio da semana ou se irá dar a vitória ao União de Lamas, 2º classificado com 50 pontos, mais 14 que a Ovarense (3º), numa prova liderada pelo Florgrade (54).