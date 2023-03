Guarda-redes dos sub-23 do Lixa internado nos cuidados intensivos

Bruno Costa, guarda-redes da equipa sub-23 do Lixa, está internado nos Cuidados Intensivos do Hospital São João, no Porto. O jogador esteve cerca de uma hora à espera de socorro depois de se ter lesionado gravemente no jogo Nun'Álvares-Lixa, do campeonato de Esperanças da AF Porto, disputado no último sábado, em Recarei, no concelho de Paredes.Bruno Costa ficou lesionado na sequência de um choque com um adversário e, apesar de ter sido assistido de imediato pelo enfermeiro do seu clube e pelo massagista do adversário, esteve muito tempo à espera que o INEM chegasse ao recinto do jogo.Os responsáveis do Nun'Álvares solicitaram socorro aos Bombeiros de Baltar e de Cete bem como à Cruz Vermelha, que terão encaminhado o pedido para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Porto, que acionou a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Hospital de Penafiel, sendo que esta chegou ao local cerca de uma hora depois do primeiro alerta, apurouO guarda-redes foi assistido pela médica do INEM, que confirmou que o estado de saúde de Bruno Costa era preocupante e o encaminhou para o Hospital de Penafiel, tendo sido transferido para o Hospital de S. João, no Porto, onde está internado devido a várias lesões, nomeadamente ao nível renal.A gravidade da lesão provocou grande preocupação a todos os intervenientes no jogo que lamentaram a assistência demorada ao guarda-redes. O presidente do Nun'Álvares, Ricardo Costa, confirmou o pedido de socorro feito para os bombeiros de duas corporações próximas de Recarei (Paredes), onde decorria o jogo, e referiu que "o INEM demorou muito tempo" a chegar ao campo para assistir o jovem jogador. Um dirigente do Lixa também lamentou a situação que provocou grande apreensão no campo de jogos devido ao estado grave do guarda-redes.Nas últimas horas, um adepto questionou no Facebook do Lixa como está o jogador, tendo a conta do clube respondido já esta tarde que "infelizmente ainda continua nos cuidados intensivos".