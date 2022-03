Irmão de Luis Díaz alinha no distrital de Coimbra

Enquanto Luis Díaz continua a sua caminhada no futebol inglês, ao serviço do Liverpool, outro Díaz, este Roger, vai tentando a sua sorte num patamar bem mais humilde: o distrital da Associação de Futebol de Coimbra. É ali, ao serviço da equipa B da Académica, que Roger Díaz, um dos irmãos do craque que brilhou no FC Porto, vai lutando para um dia chegar onde o ‘mano’ mais velho chegou.Esta não é, porém, a primeira experiência do jovem colombiano em Portugal. O lateral-direito, de 20 anos, chegou para treinar na Sanjoanense, mas acabou por rumar a Coimbra pouco depois. Por agora, e ainda em fase de adaptação, Roger Díaz vai treinando com a equipa de sub-23 dos estudantes, mas é no distrital que ganha ‘andamento’ para que, degrau a degrau, possa sonhar com uma carreira como aquela que o irmão já construiu.