Irmão mais novo de João Moutinho vai jogar no Portimonense

O médio ofensivo Alexandre Moutinho, de 22 anos, irmão de João Moutinho, jogador do Sp. Braga, é reforço do Portimonense e irá representar a equipa do clube, que compete na 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve.Alexandre cumpriu a primeira metade da época na Liga 3, ao serviço do Oliveira do Hospital (7 jogos e 3 golos marcados) e decidiu agora regressar ao Algarve, a fim de representar o clube da sua cidade natal pela primeira vez.Tanto o pai, Nélson Moutinho, como os irmãos, Nélson, João e David, serviram o Portimonense e Alexandre, o mais jovem do clã familiar, é o único que nunca representou os alvinegros, o que vai agora suceder.O jovem médio iniciou a sua carreira na Escola de Futebol João Moutinho e durante a sua formação representou também FC Porto, Padroense e Boavista. Já como sénior, esteve na equipa B dos suíços do Sion e nos sub-23 do Boavista, antes de regressar à Escola João Moutinho, de onde transitou, no início desta época, para o Oliveira do Hospital.