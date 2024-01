Jogador cai inanimado em jogo da AF Beja

Um jogador do Albernoense, equipa da 2ª Divisão da AF Beja, caiu este domingo inanimado no relvado no decurso do jogo com o São Domingos de Mértola. Segundo relato do Correio do Alentejo, o jogador em causa, de 28 anos, colapsou sem que nada o fizesse prever, tendo de imediato sido alvo de atenção médica. Primeiro com a mobilização do INEM de Loulé e depois com a chegada de um helicóptero.De acordo com a Rádio Castrense, emissora que também deu conta do acontecimento, o jogador encontra-se "em estado crítico".