Jogador do Albernoense morre após cair inanimado em campo

Gefrison Candé, de 28 anos, faleceu este domingo em Mértola (Beja), após sofrer uma paragem cardiorrespiratória quando participava num jogo de seniores a contar para o campeonato distrital da Associação de Futebol de Beja.

Segundo apurou a agência Lusa junto do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, o alerta foi dado cerca das 15:20, depois de o jogador ter caído inanimado no relvado do Estádio Municipal de Mértola.

A vítima, de 28 anos, era de naturalidade guineense e representava o FC Albernoense, de Albernoa (Beja), que jogava em Mértola diante do São Domingos FC, em partida da segunda divisão da Associação de Futebol de Beja.

Após ter sido assistido no relvado, o atleta ainda foi transportado de ambulância para o hospital de Beja, onde foi declarado o óbito, confirmou à Lusa o presidente do FC Albernoense, Pedro Jonas.

No socorro ao atleta em Mértola estiveram os bombeiros, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Castro Verde e a GNR, num total de seis viaturas e 18 operacionais, além do helicóptero do INEM de Loulé.