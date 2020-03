Jorge Nunes assume comando técnico do Almancilense

Jorge Nunes assumirá na próxima segunda-feira o comando técnico do Almancilense, equipa que milita na 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve e ficou afastada do grupo de acesso à subida ao Campeonato de Portugal, tendo como objetivo a permanência no escalão em que se encontra.

O jovem treinador regressa a uma casa conhecida, depois de ter passado por Quarteirense e Silves, e o propósito passa por criar, no que resta da campanha em curso, bases sólidas para que o Almancilense possa intrometer-se na luta pelos primeiros lugares na época 2020/21.

O Almancilense defronta este sábado o Guia, no último jogo da primeira fase do distrital algarvio, partindo depois as equipas com a totalidade dos pontos amealhados para a segunda fase, o que deixa o conjunto de Almancil em situação confortável na luta pela permanência, face à significativa vantagem sobre Guia, Quarteira e Lusitano de Vila Real de Santo António, os três últimos.