Juvenis: confrontos entre pais no Sousense-Gondomar

O jogo de juvenis entre Sousense e Gondomar, a contar para 1ª Divisão da AF Porto, terminou com cenas de pancadaria entre pais e atletas nas bancadas do estádio 1.º de dezembro.

Após o apito final, os pais dos jogadores das duas equipas trocaram ‘bocas’, que num ápice passaram a agressões, levando os jogadores do Gondomar a ir em defesa dos progenitores. Ninguém foi identificado nem detido, mas a GNR participou o caso ao Ministério Público, e uma mulher desmaiou e foi transportada ao hospital. "Existe uma rivalidade louca entre Sousense e Gondomar. E é normal naquele campo haver confusão, principalmente quando joga o Gondomar. Acredito que houvesse uma ‘boca’ ou outra. Aqui nestas confusões não há os bons nem os maus", salientou a Record Fernando Coelho, dirigente do Gondomar, contando que há poucas semanas houve outro episódio num jogo de sub-10. "Mostrar cartões a jogadores com 10 anos não é normal", notou.