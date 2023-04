Louletano é campeão do Algarve e garante regresso ao Campeonato de Portugal

O Louletano sagrou-se campeão do Algarve este sábado, ao bater o 11 Esperanças, por 4-0, em jogo disputado no Estádio Algarve. A quatro jornadas do fim da prova, o conjunto de Loulé contabiliza 73 pontos e já não poderá ser alcançado pelo segundo classificado, o Quarteirense.

A equipa comandada por Ivo Soares teve um início titubeante - nas 7.ª e 8.ª jornadas ocupou o quarto lugar - mas a partir daí alardeou clara superioridade, traduzida na conquista do título algarvio, quando ainda estão em disputa 12 pontos.

Esta é a quarta vez em que o Louletano se sagra campeão do Algarve, repetindo o sucesso celebrado nas épocas de 1959/60, 1980/81 e 1983/84. O clube, presidido por António do Adro, que desempenha o cargo há 23 anos, conta no seu palmarés com um título nacional: foi campeão da extinta 3.ª Divisão em 1986/87.

O treinador Ivo Soares festejou também o quarto título de campeão do Algarve, depois dos feitos alcançados ao serviço do Lusitano de Vila Real de Santo António (2011/12 e 2013/14) e Moncarapachense (2019/20).