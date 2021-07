Luís Barry é reforço de peso para o Lusitano de Vildemoinhos

O Lusitano de Vildemoinhos anunciou a contratação de Luís Barry. O avançado, de 39 anos, chega ao emblema trambelo depois de duas temporadas no Castro Daire, do Campeonato de Portugal. O jogador tem experiência acumulada em 253 jogos na 2ª Liga com as camisolas de Atlético, UD Oliveirense, Chaves, Aves e Ac. Viseu e vai agora ajudar o Lusitano na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu.





Luís Barry é o quinto reforço para a equipa que em 2021/22 será orientada por João Paulo Correia, depois de André Maló (ex-Ferreira de Aves), Gamarra (ex-Lamelas), Tomé Mendes (ex-Castro Daire) e Chico Simões (ex-Vila Chã de Sá). Quanto a renovações, são já sete: Calico, Hélder Rodrigues, Ricardo Leal, Luís Almeida, Kiku, Salú e Vasco Paredes.