Manuel Cajuda formalizou candidatura à liderança do Olhanense

Manuel Cajuda, que já foi jogador e treinador do Olhanense, lidera a única lista candidata aos corpos sociais do clube nas eleições marcadas para o próximo dia 31 de maio, entre as 15 e as 23 horas, no Estádio José Arcanjo.

O prazo para entrega de listas terminou esta sexta-feira e Manuel Cajuda, natural de Olhão, confirmou a intenção que já tinha manifestado, aprestando-se para suceder a Isidoro Sousa na presidência do clube.

A equipa diretiva inclui ainda Luís Salero Viegas, António Boavida, Carlos de Moraes, Mário Proença, Rui Saleiro e Herlander Barros. António Cabrita e João Calabreta Martins são os líderes indicados para a assembleia geral e para o conselho fiscal, respetivamente.

O futebol profissional do Olhanense está entregue à SAD, presidida por Luís Torres, e desceu aos campeonatos distritais, após 76 anos de participações ininterruptas em campeonatos nacionais.

A equipa diretiva comandada por Manuel Cajuda tem como uma das prioridades a continuidade do futebol sénior, seja através da SAD ou do Olhanense 1912, um clube constituído há alguns anos e no qual já estão integrados os escalões jovens do Olhanense.