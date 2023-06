Marco Bicho é o novo treinador do Sacavenense

Marco Bicho é o treinador escolhido pelo Sacavenense para tentar devolver o clube dos arredores de Lisboa aos campeonatos nacionais. O técnico, de 43 anos, tem uma vasta experiência em clubes das regiões de Lisboa e Setúbal, experiência esta que espera colocar ao serviço do emblema rubro-negro, que esta temporada não foi além da 6ª posição da 1ª divisão da AF Lisboa.Além do contrato fechado com o novo treinador, o Sacavenense prepara-se também para anunciar a renovação de contratos com os guarda-redes David Tomás e João Trovoada; os defesas João Job, Diogo Duque e Hugo Gavino; os médios Rúben Gouveia, Gonçalo Morgado e Nuno Sá; e os avançados Wheverton Lima e Paulo Tavares.Garantidas para a temporada 2023/24 estão também três caras novas: Iaquinta (ex-Serpa); Cláudio e Filipe (ambos ex-Lourinhanense).Marco Bicho dirigiu clubes como Palmelense, Olímpico do Montijo, Fátima, Pinhalnovense e Oriental Dragon. Segue-se o Sacavenense.