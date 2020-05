Mário Nélson é o novo treinador do Coruchense

O Coruchense apresentou esta segunda-feira Mário Nélson como o novo treinador da equipa que milita na 1ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém.





O técnico português, de 41 anos, sucede no cargo a Tó-Pê que até ao encerramento do campeonato mantia a formação do Ribatejo no terceiro lugar, com 46 pontos, através de Fazendense e União de Almeirim.Na última temporada, Mário Nélson liderou os destinos do Cartaxo.