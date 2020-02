Marito é o novo treinador do Quarteirense 1937, sucedendo a Hernâni Alves. A equipa milita na 2.ª Divisão da AF Algarve e ocupa o terceiro lugar, tendo como objetivo a subida ao escalão principal do futebol algarvio.

Homem da casa, Marito orientou várias equipas dos escalões de formação do Quarteirense antes de chegar ao comando do conjunto sénior. Depois passou pelo Quarteira e pelo Campinense antes de voltar ao Quarteirense e nas últimas épocas trabalhou no Almancilense, Moncarapachense e Armacenenses.

O Quarteirense foi esta época impedido de participar em competições oficiais de futebol sénior, uma vez que tal atividade é exclusiva da SAD, o que resultou na criação do Quarteirense 1937. A SAD, por sua vez, tem uma equipa que participa também no campeonato da 2.ª Divisão da AF Algarve, ocupando o nono lugar.

Clube e SAD mantém um diferendo nos tribunais que está perto de conhecer um fim. O clube requereu a insolvência da SAD e esta não conseguiu reunir do seu lado os representantes de pelo menos 50 por cento do capital em dívida para avançar com um plano de recuperação, pelo que em breve a insolvência deverá ser confirmada, com a consequente extinção da SAD.