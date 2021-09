Médio do Freamunde faturou quinto golo da carreira do meio campo

O Freamunde venceu no domingo o Vila Caiz, para o Distrital do Porto, com um remate ainda antes do meio campo, por intermédio de Pedro Martins, um especialista neste tipo de golos.

"Este género de remates são uma espécie de passe longo para mim, sendo uma das minhas melhores características. Marquei assim três golos na formação e outros dois já como sénior, ambos ao serviço do Freamunde: um na época passada, no Marco de Canaveses, e outro ontem [domingo], em Vila Caiz [Amarante]", disse Pedro Martins, em declarações à agência Lusa.

O médio centro, de 23 anos, partilhou o golo da vitória (1-0) frente ao Vila Caiz no seu Facebook, num vídeo em que é audível alguém a antecipar o desfecho mal o remate é efetuado, e nos comentários os amigos comungam da opinião de que os guarda-redes às vezes facilitam porque não conhecem o Pedro Martins.

"Quando remato e a bola sai dos meus pés, consigo, invariavelmente, perceber se vai ser ou não golo. Percebi que o guarda-redes [do Vila Caiz] jogava adiantado e até comentei com os meus colegas para tentarmos o remate, o que vim a tentar depois com sucesso. E ontem foi especial", sublinhou, dedicando o golo à avó, falecida na madrugada de domingo.

Pedro Martins joga no meio campo e, normalmente, não costuma fazer muitos golos por temporada, mas os que marca "ficam na retina", sendo "quase todos fora da área", nem todos eles de bola parada, outra das suas especialidades.

O jovem futebolista, que espera chegar às ligas profissionais (preferencialmente ao serviço do Freamunde), receia que os adversários fiquem agora mais de sobreaviso, sem deixar de dizer que vai "continuar a aproveitar o adiantamento dos guarda-redes para faturar", fazendo o que para outros seria o golo de uma vida mais um dia no escritório.

"O Pedro [Martins] tem total liberdade para tentar este tipo de remates, até porque tem muito potencial para ser bem-sucedido", disse, por sua vez, o treinador do Freamunde, Pedro Machado, agradecido pela inspiração de um jogador que garantiu o terceiro triunfo da equipa em três jogos.

O Freamunde, que competiu nos campeonatos profissionais até 2016/17, partilha a liderança da Divisão de Elite -- Pro-Nacional, Série 4, da Associação de Futebol do Porto, com Rebordosa e Aliados de Lordelo, todos com nove pontos após três jornadas.