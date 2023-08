Olhanense 1912 vai participar na 2.ª Divisão da AF Algarve

O Sporting Clube Olhanense 1912, associação fundada em 2017, irá participar no campeonato do Algarve da 2.ª Divisão. A decisão surge na sequência da desistência da SAD do Olhanense, que abdicou do direito de competir na 1.ª Divisão das provas regionais."Até que se proceda à extinção definitiva da SAD, processo que a atual direção já iniciou, continuará o Sporting Clube Olhanense oficialmente sem futebol sénior", comunicou o clube, anunciando ainda que "foi celebrado um contrato para a partilha das instalações com o Sporting Clube Olhanense 1912 e este irá inscrever uma equipa sénior".O Estádio José Arcanjo, que tinha relva natural, está a receber um piso sintético. O propósito passa por reunir naquele espaço todas as equipas dos escalões de formação, libertando espaço, no Estádio Municipal, para os outros clubes do concelho.