Olivais e Moscavide denuncia "entrada cobarde e assassina" de jogador do Tires

Está instalada a polémica na distrital de Lisboa. O Olivais e Moscavide denunciou, através das redes sociais, uma "entrada cobarde e assassina" de Lizinto, jogador do Tires, sobre André Frias ao minuto 90 do empate (1-1) de hoje entre as duas equipas, em jogo da 18ª jornada da 1ª Divisão da AF Lisboa. Em comunicado, o clube informou que o defesa de 30 anos contraiu "uma fratura de perónio que o irá afastar das competições no mínimo por cinco meses", publicando uma fotografia da perna e um raio-X."O Olivais e Moscavide, não confunde este ato com a instituição Tires, mas não deixará o Olivais e Moscavide de lamentar que a instituição Tires venha a tratar um ato cobarde e assassino como um lance de azar. Um ato destes não pode acontecer no futebol profissional, amador ou de rua. Um jogador que comete um ato destes não tem lugar no futebol. E quem possa compactuar com estes atos, também não", pode ler-se numa nota assinada pelo presidente Gonçalo Candeias.Em declarações a, o dirigente garantiu que o Olivais e Moscavide irá fazer uma exposição à Associação de Futebol de Lisboa (AFL). "Temos o jogo gravado e vamos enviar o lance, porque de futebol não teve nada. O nosso jogador é atingido de uma maneira que lhe fratura o perónio. Foi uma jogada assassina, não tem outro nome", lamentou, lembrando que um cartão vermelho dá direito a duas partidas de suspensão, mas o clube pretende um castigo maior para Lizinto.