Oriental conquista 1.ª divisão da AF Lisboa e está de volta ao Campeonato de Portugal

Dois anos depois da descida aos distritais, o Oriental está de volta ao Campeonato de Portugal. O histórico emblema de Marvila, que conta com 7 participações na elite do futebol nacional entre as épocas 1950/51 e 1974/75, recebeu e goleou o Jerumelo por 4-0 no Carlos Salema, com golos de Didi (9’), Hugo Machado (43’), Deritson (62’) e Elvis Fernandes (66’), conquistando a 1.ª divisão da AF Lisboa quando ainda falta uma jornada para disputar.Com três pontos de vantagem (61) sobre o 2.º classificado At. Malveira (58) – que também venceu nesta ronda, no terreno do Ericeirense (3-0) –, a formação orientada por Tuck, antigo jogador de Gil Vicente e Belenenses, possui vantagem no confronto direto e garantiu desde já o regresso às competições nacionais. No final, os adeptos invadiram o relvado para festejar com os jogadores. Recorde-se que o clube tinha terminado no 3.º lugar na temporada passada, somente atrás de Atlético e Pêro Pinheiro, tendo falhado a promoção por 5 pontos.