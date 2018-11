Presidente do Abóboda também não percebeu decisão do árbitro

Luís Gabriel Luz, presidente do Abóboda, também não percebeu por que motivo Tiago Silva, em jogo da 6.ª jornada da 1.ª divisão da AF Lisboa. Depois de o Belenenses ter emitido um, agora Luís Gabriel Luz diz que toda a gente, incluindo a PSP, ficou surpreendida com a decisão."Infelizmente o jogo não chegou ao fim, jogo muito bem disputado, com o Belém a ter imensas dificuldades, os nossos jogadores a jogarem olhos nos olhos e podíamos estar à frente do marcador, mas aos 82 minutos aconteceu futebol, para bem dizer um golão e o Belém fez o 2-1 mas o jogo não recomeçou, o árbitro depois de expulsar um jogador do Belém diz que foi agredido e que não tinha condições para continuar, ninguém compreendeu nem os clubes nem a própria PSP, agora é esperar pelo relatório do árbitro e pelo conselho de disciplina", escreveu o presidente do Abóboda na sua página do facebook.