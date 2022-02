Presidente do Almancilense coloca lugar à disposição e continuidade do futebol sénior está em risco

O presidente do Almancilense, José Bota, decidiu colocar o lugar à disposição, na sequência do impedimento da venda de bebidas alcoólicas num espaço anexo ao campo de futebol no jogo deste sábado, frente ao 11 Esperanças, a contar para o campeonato da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve."Fizemos tudo o que o responsável concelhio da GNR nos pediu, investindo tempo e dinheiro na colocação de grades e de uma porta para delimitar a zona do bar, além da criação de um plano de segurança, com pessoas responsáveis pelo mesmo, e os militares locais, no jogo desta tarde, desautorizaram os seus superiores concelhios, impedindo que o espaço funcionasse", lamentou José Bota.O episódio registado na partida com o Onze Esperanças "foi a gota de água que me levou a repensar o meu papel como líder do clube, pois temos feito das tripas coração mas as pessoas são ingratas e, além de não ajudarem, criam problemas desnecessários".José Bota diz que o funcionamento do bar "é imprescindível para fazermos receitas que permitam, pelo menos, pagar o policiamento e a arbitragem dos nossos jogos, pois as receitas são escassas, para não dizermos nulas, e os encargos enormes. Cansei-me de pagar dívidas antigas, estamos impedidos de inscrever jogadores por dívidas que vão aparecendo e eram desconhecidas, e quando fazemos tudo o que nos pedem para que o bar possa funcionar, surge alguém que não o permite".O dirigente assinala que "noutros locais do Algarve, e sei disso por experiência própria, os bares dos clubes funcionam normalmente, dentro das regras existentes, sem a perseguição de que nós somos alvo".Neste contexto, "o futuro do futebol sénior do Almancilense está em risco, pois não vale a pena continuar a sacrificar a minha vida pessoal e o meu dinheiro, perante o que tem sucedido, e fica a porta aberta para que possam surgir outras pessoas. Se tal não suceder no curto prazo, o futebol sénior acabará, não estando em causa a continuidade dos escalões de formação, aos quais continuaremos a dedicar toda a nossa atenção".A equipa do Almancilense, orientada por Luís Moreira, empatou este sábado a um golo com o 11 Esperanças e ocupa o terceiro lugar no campeonato da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve, com menos dois pontos que Ferreiras e Culatrense.