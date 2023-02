Reforço sonante na distrital de Viseu: Licá assinou pelo Lamelas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Lamelas anunciou, esta noite, a contratação de Licá, experiente avançado de 34 anos que já representou diversos clubes do futebol nacional. O jogador vai servir o clube da sua terra natal, que pertence ao concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu.Ao longo da vasta carreira, Licá representou clubes como a Académica, Estoril, FC Porto, V. Guimarães, B SAD ou Farense. No estrangeiro, chegou a representar o Rayo Vallecano, o Granada e o Nottingham Forest. Somou uma internacionalização por Portugal.Quanto ao Lamelas, está apurado para a fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra da AF Viseu.