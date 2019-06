Ricardo Nascimento é o novo treinador do União de Lamas

Depois de uma longa carreira como jogador, Ricardo Nascimento assume o seu primeiro projeto enquanto treinador principal. O União de Lamas anunciou a chegada do ex-médio ao comando técnico do clube, que atua na Divisão de Elite da AF Aveiro.Internacional sub-20 por Portugal, o agora treinador de 45 anos passou, enquanto jogador, por clubes como Aves, Boavista, Braga, Gil Vicente e Rio Ave, entre outros, tendo ainda atuado em França e na Coreia do Sul. Em termos de palmarés, soma uma Taça de Portugal ao serviço do Boavista e um título de campeão da 2ª Liga pelo Trofense.Ricardo Nascimento chega ao União de Lamas, sexto classificado da última edição da mais alta divisão distrital de Aveiro, depois de ter trabalhado como treinador adjunto no Rio Tinto.Autor: D.M.