Ricardo Pessoa vai ser o novo treinador do Lusitânia dos Açores, clube da Associação de Futebol dos Açores, sabe. O antigo defesa desvinculou-se do Portimonense, no qual desempenhou a função de treinador-adjunto durante quatro épocas, no final da época passada e prepara-se agora para a primeira experiência como treinador principal.A apresentação oficial do técnico português, de 40 anos, decorrerá esta quarta-feira, pelas 16h30.