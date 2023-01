Rio Maior com salários em atraso desde outubro

O Rio Maior vive uma situação dramática.apurou que os elementos do plantel do clube que milita no Campeonato de Portugal têm os salários em atraso desde outubro.A direção deste emblema tem estado instável desde o início da temporada, pelo que não cumpre com as obrigações salariais há mais de três meses.Os atletas deste jovem plantel (a média de idades não chega a 23 anos) já entrou em contacto com o Sindicato dos Jogadores, que está em campo a acompanhar o problema e dará todo o apoio.Mesmo nesta situação, o Rio Maior ainda não falhou nenhum jogo, seguindo no penúltimo posto da Série C do Campeonato de Portugal.